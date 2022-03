Abramovich nella lista degli oligarchi sanzionati dal Regno Unito

L’ex patron del Chelsea, Roman Abramovich, compare nella nuova lista degli oligarchi sanzionai dal Regno Unito. L’elenco comprende 7 persone, tra cui anche quello che viene considerato il ‘re dell’alluminio’, Oleg Deripaska. Per tutti è previsto il congelamento dei conti e il divieto di viaggiare. “Le sanzioni di oggi mostrano ancora una volta che gli oligarchi e i cleptocrati non hanno posto nella nostra economia o nella nostra società - si legge in una nota del ministro degli Esteri, Liz Truss - Con i loro stretti legami con Putin, si rendono complici della sua aggressione”.