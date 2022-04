A Shanghai altri 7 morti e 20mila positivi

Omicron La città, con i suoi 26 milioni di residenti, è il cuore dell'ondata di variante Omicron alla base del lockdown di settimane, mentre Pechino insiste che la politica “zero-Covid” con rigidi blocchi, test di massa e lunghe quarantene che negli ultimi due anni ha evitato vittime e crisi di salute pubblica serie. Shanghai, pur con numeri in calo rispetto a domenica, ha accertato lunedì 3’084 casi e 17’332 asintomatici.

Strategia “zero-Covid”

Con il resto del mondo orientato a convivere con il virus, la Cina continua a perseguire, su indicazione del presidente Xi Jinping, la strategia “zero-Covid'” a dispetto dei timori sugli oneri sociali ed economici. Ma Xiaowei, a capo della Commissione sanitaria nazionale, ha scritto in un articolo sui media statali che se la Cina dovesse allentare i controlli, un gran numero di persone con patologie pregresse, così come anziani e bambini, sarebbe a rischio con gravi conseguenze per lo sviluppo stabile di economia e società.