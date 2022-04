A mezzogiorno aveva votato un francese su quattro

La partecipazione al primo turno delle presidenziali in Francia a mezzogiorno è di 3 punti inferiore a quanto registrato nel 2017 alle ultime elezioni per l’Eliseo: in una giornata di sole si è registrato il 25,48% di elettori che alle 12 avevano deposto la scheda nell’urna. Nel 2017 alla stessa ora era stato il 28,54%, nel 2012 il 28,30%. Le cifre sono del ministero dell’Interno.

Primi risultati in serata

I francesi possono esprimere la loro preferenza fino alle 19 di questa sera, in alcune città (specialmente le più grandi) fino alle 20. I primi risultati dovrebbero giungere subito dopo la chiusura degli uffici elettorali, intorno alle 20. Alcuni risultati parziali, consistenti soprattutto in stime, potrebbero però essere già divulgati nel pomeriggio da testate rigorosamente non-francesi, come già avvenuto nel 2017: ai media transalpini è infatti espressamente vietata la divulgazione di dati sullo spoglio prima della chiusura dei seggi.