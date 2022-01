A Israele è assalto ai centri dei tamponi

Lunghe code sono registrate anche oggi in Israele nei centri “drive through” per i tamponi di Covid ed il personale - riferiscono i media con toni allarmati - denuncia di essere ormai vicino allo stremo.

Intanto la pandemia continua a diffondersi a ritmo accelerato. Ieri i contagi sono stati 6’562, circa il 5 per cento dei tamponi effettuati. Il tasso R di contagio è salito a 1,88. I malati gravi sono 110. Si tratta delle cifre più elevate registrate in Israele dal periodo settembre-ottobre 2021. Ieri il premier Naftali Bennett ha avvertito che molto presto si arriverà a 20 mila contagi quotidiani e che in seguito quella cifra potrebbe raggiungere quota 50 mila.