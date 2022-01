50 anni fa il ‘Bloody Sunday’, l’Irlanda ricorda

“Per quanto a lungo dovremo cantare questa canzone?”. Se lo chiedevano gli U2 con la loro celebre ‘Sunday Bloody Sunday’, e nel cinquantesimo anniversario della ‘domenica di sangue’, consumatasi il 30 gennaio del 1972, si può dire che siano arrivate tante risposte a quella domanda, ma restano ferite non del tutto rimarginate per la strage detta anche del Bogside che ha segnato la storia del Regno Unito e dell’Irlanda innescando la fase più sanguinosa dei Troubles.

La ricorrenza cade proprio di domenica e fra gli eventi organizzati nella città nordirlandese di Derry (Londonderry per britannici e unionisti), luogo di quei tragici fatti, non ci poteva che essere una marcia pacifica, come quella tenutasi mezzo secolo fa quando lo scontro fratricida divampava nell’Ulster. Allora i paracadutisti britannici non esitarono a sparare più di 100 colpi su una manifestazione di protesta di civili disarmati, causando 14 vittime. Nella città è prevista anche la proiezione nella Guildhall Square di un videomessaggio inviato dal presidente irlandese Michael Higgins e un intervento dell’ex leader laburista britannico, Jeremy Corbyn.

I contraccolpi della Brexit

Moltissimo è cambiato da quel giorno lontano, grazie agli accordi di pace del Venerdì Santo siglati nel 1998 e ai governi locali di unità nazionale fra le due parti un tempo in lotta, unionisti e repubblicani, ma sul presente gravano i contraccolpi del dopo Brexit, a partire dall’annosa questione del Protocollo sull’Irlanda del Nord discussa fra Londra e Bruxelles, nonché il rischio di una ripresa delle tensioni settarie fra le due comunità, protestante e cattolica.

Le parole del premier

Nei giorni scorsi il premier Boris Johnson, ricordando alla Camera dei Comuni l’anniversario, ha parlato di “giorno tragico nella nostra storia” e ha ribadito l’impegno del suo governo a tutela, anche dopo il divorzio dall’Ue, della pace raggiunta nell’Ulster. Il processo storico per arrivare fin qui è stato lungo, difficile e per certi versi incompleto.

Giustizia “incompleta”

La piena responsabilità britannica nella strage è emersa ufficialmente solo nel 2010 dopo un’indagine di dodici anni, conclusasi col rapporto di Lord Saville in cui le uccisioni dei manifestanti vengono definite “ingiustificate” e “ingiustificabili”. Restano però questioni aperte come quella della giustizia mai fatta fino in fondo in un tribunale.

Tentativi ci sono stati, come quello recente che ha riguardato due ex soldati, ‘F’ e ‘B’, identificati solo con lettere dell’alfabeto per proteggerne l’anonimato, accusati di omicidio e tentato omicidio nella domenica di sangue a Derry in cui morirono, tra gli altri, diversi ragazzi e giovani di età compresa fra i 17 e 26 anni. Ma lo scorso luglio il pubblico ministero nordirlandese ha motivato la decisione di non procedere nei confronti dei due ex militari con la non ammissibilità nel processo di prove fondamentali. I parenti delle vittime hanno attaccato il sistema giudiziario del Regno Unito “incapace di far giustizia”, mentre emerge una volontà politica di consegnare al passato quei fatti.