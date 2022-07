337 volte lo stipendio pagato per errore

Un errore milionario che potrebbe costare caro. È quanto successo lo scorso mese di maggio all’ufficio delle risorse umano del Consorcio Industrial de Alimentos in Cile, la più grande azienda di carne secca del paese. La storia ha fatto il giro dei media cileni, e non solo.

Cosa è successo Durante il processo di deposito degli stipendi dei lavoratori per il mese di maggio, è successo qualcosa che ha portato a un pagamento milionario alla persona sbagliata. Lo ha rivelato la stessa azienda in una denuncia penale contro il lavoratore sul cui conto corrente è apparso il bonifico a nove cifre.

Il dipendente aveva comunicato l’errore

La storia è iniziata così: il 30 maggio scorso, uno dei lavoratori dell'azienda, con la posizione di assistente alle spedizioni (il cui stipendio si aggira intorno ai 500.000 pesos, secondo i dirigenti del settore) si è rivolto all'assistente del direttore del centro di distribuzione per dirgli che, controllando il suo conto corrente, aveva notato un errore nel pagamento della sua retribuzione per il mese di maggio, in quanto era stato pagato in eccesso. l vicedirettore si è quindi recato di persona presso le risorse umane per informarsi sulla situazione. Lì, l'analista responsabile ha notato l'errore.