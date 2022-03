19 migranti dispersi al largo delle coste libiche

3 soccorsi, 1 deceduto, 19 dispersi

La guardia Costiera Libica, come riporta Associated Press, ha dichiarato che una barca con a bordo due dozzine di migranti si è rovesciata quest’oggi, con almeno 19 persone disperse e probabilmente decedute. Il gruppo di 23 migranti si sarebbe imbarcato dalla città di Tobruk – in Libia, più ad est. Tre di loro sono stati soccorsi; un corpo è stato recuperato, e gli altri 19 sono ancora smarriti. Le ricerce proseguono.