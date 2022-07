16enne ucciso dall’esercito israeliano

Un ragazzo palestinese di 16 anni è stato colpito a morte dal fuoco di militari israeliani durante scontri avvenuti oggi in Cisgiordania, nel villaggio di al-Mughayer. Lo ha riferito il ministero della sanità palestinese, citato dalla agenzia di stampa Maan. Secondo il ministero il ragazzo è stato colpito al petto da un proiettile ed è deceduto poco dopo il ricovero. Il portavoce militare israeliano non ha ancora commentato l'incidente.

Cosa è successo

In base alla ricostruzione dell'agenzia di stampa palestinese Wafa, gli incidenti hanno avuto inizio quando gli abitanti del villaggio cisgiordano hanno organizzato una manifestazione di protesta contro i coloni. A quel punto reparti dell'esercito sono intervenuti, assieme con i coloni, per disperdere i dimostranti. Nel corso dei disordini i militari hanno fatto ricorso ad armi da fuoco e gas lacrimogeni, colpendo almeno due giovani. Uno di essi, il sedicenne Nashat Abu Alia, è stato ricoverato in ospedale, dove è poi deceduto. Decine di persone sono rimaste intossicate, ha aggiunto la Wafa.