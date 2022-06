15 anni a Guantanamo senza processo

Come riportato da Al Jazeera, un prigioniero detenuto a Guatanamo per 15 anni senza processo è stato rilasciato quest’oggi. Il rilascio di Asadullah Haroon Gul è stato annunciato venerdì dal ministro della cultura e dell’informazione talebano, il quale ha anche affermato che Gul è uno degli ultimi due prigionieri afghani detenuti a Guatanamo.

Gul, che si prepara a volare a Kabul, è stato detenuto dagli Usa a Jalalabad nel 2007 e, secondo Suhail Shahen, un ufficiale talebano di alto grado, è stato detenuto 15 anni senza processo.

L’uomo sarebbe stato consegnato al governo talebano in seguito alle discussioni con le autorità usa, ha affermato il ministro della cultura Mujahid.

Le denunce di Reprieve: tortura e nessuna assistenza legale

Il gruppo britannico di diritti umani Reprieve ha inoltre affermato che Gul è stato detenuto a Guantanamo nel 2007, e che non ha avuto accesso ad un avvocato per i primi 9 anni di detenzione, malgrado i suoi tentativi di ottenerne uno.

Nel 2016 Reprieve e l’ufficio d’avvocatoura Lewis Baach Kaufmann Middlemiss hanno stilato una petizione che chiedeva il rilascio di Gul. Questo, secondo Reprieve, avrebbe subito tortura psicologica, fisica, che include venire picchiato, appeso per i polsi, privato di acqua e cibo e della possibilità di pregare. Sarebbe stato inoltre sottoposto alla privazione del sonno, temperature estremamente fredde e confinamento solitario.

Nell’ottobre 2021 una corte di Washington ha scagionato Gul dalle accuse che lo vedevano aver preso parte ad Al Qaeda.

“Un errore riconsegnare Gul”

Il senatore repubblicano Marco Rubio, vice capo del Comitato d’intelligence del senato, ha criticato la scelta dell’amministrazione Biden di rilasciare Gul. Secondo lui, “l’organizzazione terroristica che controlla l’Afghanistan non può assicurare e non assicurerà che Gul, o qualunque detenuto rilasciato in futuro, non tornerà sul campo di battaglia a uccidere americani o altri civili innocenti”.

Guantanamo

Gli Usa hanno fondato la nota prigione di Guantanamo sotto la presidenza di George Bush nel 2002, in seguito agli attacchi dell’9 Settembre e l’invasione dell’Afghanistan, che avrebbe avuto lo scopo catturare il leader di Al Qaeda Osama Bin Laden.