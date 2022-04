10 milioni di bambini a rischio nel Corno d’Africa

In Gibuti, Etiopia, Kenya e Somalia 10 milioni di bambini sono a rischio di sopravvivenza, con i Paesi del Corno d’Africa colpiti da una delle peggiori siccità degli ultimi decenni: è l’allarme odierno dell’Unicef, che con un comunicato illustra l’emergenza. “Nel complesso, 1,7 milioni di bambini sono gravemente malnutriti in tutta la subregione. In Etiopia, i tassi di ammissione per il trattamento della malnutrizione acuta grave per i bambini sotto i 5 anni, nelle zone colpite dalla siccità, a febbraio 2022 erano più alti del 15 per cento rispetto a febbraio 2021”.

Aumentano i matrimoni precoci

Più di 600.000 bambini nelle regioni colpite dalla siccità hanno abbandonato inoltre la scuola per andare in cerca di cibo e acqua o per badare ad altri bambini mentre gli adulti sono impegnati a garantire la sopravvivenza delle famiglie. “I matrimoni precoci spesso aumentano in periodi di siccità, perché le famiglie danno in sposa le loro figlie nella speranza che siano meglio nutrite e protette, e anche per guadagnare la dote. In alcune aree colpite dalla siccità in Etiopia, c’è stato un aumento del 51 per cento dei matrimoni precoci”, ha denunciato Russell.