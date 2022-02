“007 russi in Ucraina, c’è rischio di golpe”

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ribadito che vi è un rischio reale di un conflitto armato in Europa, dato che il numero delle truppe ai confini dell’Ucraina “sale” e i tempi di reazione di un eventuale attacco “scendono”. Ma il capo dell’alleanza ha anche avvertito che il pericolo non è confinato a una “piena invasione militare”, bensì ad “azioni ibride”, comprese quelle “cibernetiche”, o a un tentativo di “ribaltare il governo di Kiev”. Stoltenberg - in Romania per accogliere le truppe statunitensi alla base di Costanza, sul Mar Nero - ha insistito sull’alto numero di agenti d’intelligence russi presenti in Ucraina.

Mar Nero strategico

“Il Mar Nero è d’importanza strategica per la Nato, la sicurezza in quest’area coinvolge tre Paesi membri e due Paesi partner, come Ucraina e Georgia”, ha aggiunto il segretario generale della Nato. “Ecco perché la presenza delle truppe americane in Romania è così importante, lancia un messaggio di unità alla Russia”, ha sottolineato Stoltenberg. Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, e Stoltenberg hanno salutato a Costanza l’arrivo delle truppe americane alla base militare Kogalniceanu. “Stiamo vivendo la crisi più profonda dalla caduta della cortina di ferro - ha dichiarato Iohannis. L’attuale crisi non è solo regionale ma coinvolge l’intero spazio euroatlantico. Ringraziamo la Nato e gli Usa per il supporto nel giorno dell’arrivo di circa 1’000 militari nella nostra base”. “Non faremo compromessi - ha ribadito dal canto suo Stoltenberg - rispetto ai nostri principi. Non esisteranno membri di primo o secondo ordine, ma saremo tutti uniti. I ministri della difesa dei paesi dello spazio Nato si incontreranno la prossima settimana per discutere sull’intensificazione della presenza ad Est, anche con nuove truppe”.