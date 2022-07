UBS: niente recessione, ma rischi legati al gas russo

L’inflazione elevata, i problemi globali sul fronte dell’offerta e una politica monetaria più restrittiva rallentano l’attuale ripresa post-Covid dell’economia svizzera. Secondo gli esperti di UBS non è però all’orizzonte una recessione, a meno che non si interrompano le forniture energetiche dalla Russia.

I rischi legati al gas russo, anche se la Svizzera è meno vulnerabile che l’Ue

Non mancano comunque i rischi. Nel breve termine una carenza di forniture energetiche potrebbe offuscare le prospettive: un embargo o una brusca interruzione delle forniture russe comporterebbe probabilmente un ulteriore forte aumento dell’energia e potrebbe portare al razionamento del gas. Secondo l’economista di UBS Alessandro Bee, citato in un comunicato, questo non è attualmente lo scenario privilegiato: ma a suo avviso il rischio è aumentato in modo significativo.

Va anche detto che l’economia svizzera è meno vulnerabile all’aumento dei prezzi dell’energia. La spesa in questo campo delle famiglie è pari solo la metà di quella nell’UE. Tuttavia se un embargo dovesse portare a una recessione nell’Eurozona anche in Svizzera la crescita diventerà negativa, perché le esportazioni crollerebbero. La Confederazione potrebbe però contare su una resilienza più elevata, che attutirebbe il colpo, sostiene UBS.