Ubs, 25 milioni per chiudere un contenzioso negli Usa

Ubs accetta di pagare 25 milioni di dollari per chiudere un contenzioso negli Stati Uniti. La banca era accusata di frode in relazione a un complesso veicolo di investimento denominato Yes (Yield Enhancement Strategy). Secondo la Securities and Exchange Commission (Sec), l'autorità Usa di vigilanza della borsa, da febbraio 2016 a febbraio 2017 Ubs ha commercializzato e venduto prodotti Yes a circa 600 investitori attraverso la sua piattaforma di consulenti finanziari locali.