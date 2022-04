Tornano a migliorare le prospettive per l’economia

Sopra la media

L’indicatore si è attestato in aprile a 101,7 punti, 2,5 punti in più del dato (rivisto da 99,7 a 99,2) di marzo, riferisce il KOF in un comunicato odierno. Il parametro è risultato superiore alle aspettative: gli analisti contattati dall’agenzia Awp scommettevano su valori compresi fra 98 e 101 punti. Il dato è inoltre tornato a superare la media pluriennale di 100. “Le prospettive generali per l’economia svizzera sono quindi piuttosto favorevoli a breve termine”, affermano gli economisti del KOF.