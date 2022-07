Tassi ipotecari: dopo la fiammata ora scendono

Dopo la stretta monetaria operata dalla Banca nazionale svizzera (BNS) i tassi ipotecari sono diventati nettamente più cari, ma ora stanno già scendendo di nuovo. Lo riferisce oggi la SonntagsZeitung sulla base dell’indice per gli immobili residenziali calcolato dal portale Hypotheke.ch, che scandaglia 250’000 mutui offerti di tutti i tipi.

“Non capita spesso di vedere un movimento ascendente e discendente così eclatante in un breve lasso di tempo”, afferma il co-fondatore del portale Florian Schubiger, in dichiarazioni riportate dal domenicale. “Dopo la decisione della BNS si è scatenato il panico a causa dell’inflazione: ora ci si è resi conto che probabilmente il rincaro non salirà alle stelle”.