Tassi ipotecari ai massimi dal 2018

I tassi ipotecari in Svizzera sono sensibilmente aumentati nel primo trimestre, subendo una progressione simile a quella successiva all'abolizione della soglia minima franco/euro e arrivando a livelli che non si vedevano dal febbraio 2018.

Le cifre

Stando all'analisi di MoneyPark, società attiva nella consulenza e intermediazione ipotecaria, alla fine di marzo il tasso di riferimento medio per i mutui a scadenza fissa di 10 anni si è attestato all'1,94%, 69 punti base (cioè 0,69 punti percentuali) in più rispetto a fine dicembre. Per la durata a 5 anni l'incremento è di 52 punti base (all'1,51%), mentre per i 2 anni la crescita è di 25 punti base (all'1,25%).