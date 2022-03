SIX, fatturato in crescita ma utile in calo nel 2021

Fatturato in crescita e utile in calo nel 2021 per SIX, gruppo attivo nei servizi finanziari, che gestisce fra l'altro la borsa svizzera. Nel 2020, la performance della società zurighese aveva beneficiato della vendita di un pacchetto di azioni della società francese Worldline.

Proposto comunque un dividendo

Lo scorso anno, l'utile netto è crollato dell'83% a 73,5 milioni di franchi, secondo le informazioni pubblicate stamani da SIX. Il consiglio di amministrazione propone comunque un dividendo di 4,75 franchi per azione, rispetto ai 4,30 franchi del 2020.

Nel 2021 utile calato del 71%

L'anno precedente, il gruppo aveva registrato un risultato finanziario netto di 237,8 milioni in relazione alla transazione relativa ai titoli Worldline. Nel 2021, questa voce ammontava a 1,3 milioni. Questa differenza ha causato un calo del 71% dell'utile prima della deduzione di interessi e imposte (Ebit) a 147,2 milioni di franchi.

Sviluppo positivo per attività operative

Nelle attività operative, SIX ha registrato uno sviluppo più positivo. I ricavi sono aumentati dell'8,9% a 1,50 miliardi di franchi. Il fatturato del gruppo finanziario ha beneficiato della crescita organica e delle nuove attività in Svizzera e Spagna. Nel 2020, SIX ha infatti acquisito la borsa di Madrid Bolsas y Mercados (BME), diventando così il terzo operatore borsistico europeo.

Previste nuove acquisizioni

I nuovi prodotti lanciati l'anno scorso includono indici sostenibili, o ESG (dall'inglese Environmental, social, and governance, ossia con criteri sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale e del buon governo), e una nuova offerta nell'ambito dei dati finanziari. SIX ha anche promosso un nuovo segmento di trading per le piccole e medie imprese (PMI), chiamato Sparks. In un comunicato, l'azienda sottolinea anche la crescita sostenuta nella fatturazione digitale, per la quale SIX fornisce l'infrastruttura.

Spese aumentate del 6,7%

Le spese sono aumentate del 6,7% a 1,08 miliardi di franchi. L'utile prima della deduzione di interessi, imposte, ammortamenti e ammortamento dell'avviamento (Ebitda) è aumentato del 14,8% a 421,7 milioni di franchi. Dopo tre acquisizioni nel 2021, SIX afferma che le fusioni e le acquisizioni continuano a essere di grande importanza strategica perché rafforzano la posizione competitiva del gruppo.