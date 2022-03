Prezzi al consumo aumentati dello 0,7% in febbraio

Il mese scorso l’indice dei prezzi al consumo (IPC) è aumentato dello 0,7% rispetto a gennaio, attestandosi a 102,4 punti. Rispetto a febbraio 2021 il rincaro è stato del +2,2%. A titolo di paragone, nell’Eurozona la progressione annua è stata del 5,8% il mese scorso. La crescita su base mensile è riconducibile a vari fattori, tra cui l’incremento dei prezzi dei carburanti, spiega dell’Ufficio federale di statistica (UST) in un comunicato diramato oggi. Sono aumentati anche i prezzi degli affitti delle abitazioni, come pure quelli dell’olio da riscaldamento. Sono invece diminuiti i prezzi delle bacche e quelli dei pernottamenti in albergo.