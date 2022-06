Le banche ticinesi resistono

In arrivo tempi difficili

Nonostante i buoni risultati raggiunti, però, “anche per noi il periodo che arriva è complicato. I clienti, le aziende e i privati sono destabilizzati da ciò che sta succedendo”. La sfida “è di consigliarli bene per attraversare questo mare in tempesta. Nessuno riesce a prevedere ciò che succederà, quindi dobbiamo stare vicini ai clienti. Le aziende non sanno più che pesci pigliare, i privati non sanno come investire”. A livello ipotecario, si è assistito a un aumento dei tassi. “Un’ipoteca a 10 anni al 2,5%, che in passato era un sogno, oggi fa storcere un po’ il naso al cliente”. Bisogna capire però che “le situazioni stanno cambiando e bisogna cavalcare l’onda. Noi ci lamentiamo di 2-3 punti di inflazione, e in effetti non sono pochi, ma vediamo che in Europa la situazione è ben peggiore”.