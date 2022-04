La Svizzera è “una mecca per i cacciatori di dividendi”

Tra i maggiori beneficiari di dividendi ci sono le famiglie basilesi Hoffmann e Oeri, che riceveranno nuovamente una quota di oltre 700 milioni di franchi dei profitti del gruppo Roche, che controllano. Gli eredi Roche sono tallonati da Michael Kühne, che possiede il 52,9% delle azioni del gruppo logistico Kühne + Nagel. La società ha quasi triplicato i profitti nel 2021 e l’azionista principale, 84 anni, riceverà 635 milioni di franchi. Negli ultimi anni si è comunque registrato un rallentamento nella distribuzione di dividendi dovuto “in gran parte agli sviluppi specifici delle due grandi aziende farmaceutiche basilesi”, ha detto Lorenzo Biasio, analista del settore farmaceutico presso Credit Suisse, ai giornali di CH Medien. Dal 2015, Novartis ha venduto diverse unità di business e ha usato parte del ricavato per acquistare giovani società di ricerca statunitensi e questo ha ridotto i dividendi. Anche Roche deve investire per lottare contro la concorrenza. Novartis è stata in grado di aumentare i dividendi del 50% e Roche del 30% tra il 2007 e il 2009. Dal 2014 le distribuzioni dei due gruppi sono cresciute invece solo dell’1% e del 3% in termini assoluti.

La dinamica è diversa per Nestlé che quest’anno verserà quasi 7,9 miliardi di franchi agli azionisti, l’11% in più rispetto al 2014. Per i prossimi anni comunque si delinea una stagnazione dei dividendi a causa delle previsioni economiche cupe. “Il rischio di recessione in Europa è relativamente alto al momento e la Svizzera non potrà sfuggire a un crollo economico in Europa”, ha detto il capo economista del Credit Suisse Claude Maurer ai giornalisti del gruppo svizzerotedesco.