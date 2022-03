La guerra in Ucraina rischia di pesare sull’economia elvetica

“Se il conflitto dovesse intensificarsi danno più devastante”

“Non ci aspettiamo una recessione in Europa, a condizione che i prezzi del petrolio si stabilizzino dopo la loro impennata a circa 125 dollari (114 franchi al cambo attuale) e scendano di nuovo a circa 105 dollari entro la fine dell’anno”, ha affermato Daniel Kalt, capo economista di UBS, all’agenzia di stampa finanziaria AWP. Ma se il barile di oro nero dovesse salire permanentemente a circa 150 dollari, “una recessione sarebbe probabilmente inevitabile”, ha aggiunto. Il petrolio West Texas Intermediate (Wti) nel primo pomeriggio si situava attorno ai 107 dollari, mentre il Brent a 111 dollari. “Se il prezzo dell’oro nero dovesse rimanere a livelli elevati, potrebbe avere conseguenze significative per l’inflazione e la crescita globale”, ha avvertito dal canto suo John Plassard, uno specialista di investimenti della banca Mirabaud. E “se il conflitto dovesse intensificarsi, il danno economico diventerebbe ancora più devastante”, ha spiegato all’AWP. Secondo Plassard, c’è un rischio di “stagflazione”, ovvero una situazione nella quale si assiste sia a un aumento generale dei prezzi, sia a una mancanza di crescita economica in termini reali. “Determinare se ci stiamo avvicinando alla stagflazione, tuttavia, dipenderà dalla durata e dal potenziale stallo della guerra in Ucraina”, ha precisato. I primi segnali dall’Europa non sono rassicuranti, con le stime della Banca centrale europea (BCE) che tagliano la crescita al 3,7% per quest’anno (dal 4,2% indicato a dicembre) e rivedono al rialzo l’inflazione (al 5,1% contro il 3,2%). Anche gli specialisti dell’istituto BAK Economics di Basilea hanno corretto al ribasso le previsioni congiunturali elvetiche a causa della guerra in Ucraina. Il forte aumento dei prezzi del petrolio sarà probabilmente una delle principali minacce per la crescita svizzera. Il prodotto interno lordo (Pil), dopo il crollo del 2020 (-2,4%) a causa del coronavirus, lo scorso anno ha registrato un effetto di rimbalzo progredendo del 3,7%. Per l’anno in corso, BAK Economics si aspetta una crescita del Pil svizzero del 2,6%, invece che del 3,1%. In Svizzera, l’inflazione a febbraio si è attestata al 2,2% su base annua. Stando agli economisti renani, per l’intero 2022 dovrebbe situarsi al 2,2%, contro lo 0,6% registrato lo scorso anno.