La Banca del Sempione punta all’Intelligenza Artificiale

Sfruttare l’Intelligenza Artificiale per costruire portafogli altamente diversificati e in grado di adattarsi ai mutamenti dei mercati finanziari. È la nuova soluzione offerta dal gruppo Banca del Sempione, che ha realizzato una nuova linea di gestione patrimoniale con MODTM, leader europeo nello sviluppo di strategie d’investimento che utilizzano Intelligenza Artificiale per investitori istituzionali. La nuova soluzione permetterà al cliente di comporre flessibilmente in un unico portafoglio diverse linee tematiche.