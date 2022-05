Julius Bär mantiene la redditività nel primo trimestre

Julius Bär è riuscita a mantenere la redditività nei primi quattro mesi dell’anno, mentre gli asset in gestione hanno risentito della volatilità del mercato. La banca zurighese specializzata nell’amministrazione patrimoniale ha presentato nuovi obiettivi finanziari per il periodo dal 2023 al 2025.

Patrimonio in calo

Da inizio anno a fine aprile, il patrimonio gestito dal gruppo è sceso del 5% a 457 miliardi di franchi. La banca ha inoltre subito un riflusso netto di 2,7 miliardi a causa della riduzione dei rischi nei propri portafogli di investimento da parte di clienti asiatici. Circa l’1,6% dei beni in gestione è detenuto da clienti russi non residenti in Svizzera o nello Spazio economico europeo. L’esposizione dell’istituto in Russia è considerata “irrilevante” e la banca ha avviato i preparativi in vista della chiusura della sua filiale di Mosca. I fondi patrimoniali netti di quest’ultima ammontavano a fine dicembre a 0,4 milioni di franchi. Il margine lordo nel frattempo è migliorato e si attesta ora a 85 punti base, contro i 77 punti di fine 2021, mentre il rapporto costi-ricavi si fissa al 63%, rispetto al 63,8% dello scorso anno.