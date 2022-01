Il WEF si terrà a Davos a fine maggio

Il Forum economico mondiale (WEF) si terrà dal 22 al 26 maggio a Davos (GR), ed avrà per tema “Lavorare insieme, ripristinare la fiducia” (Working Together, Restoring Trust). Lo ha confermato oggi lo stesso WEF.

In dicembre gli organizzatori avevano annunciato che l’incontro, previsto per gennaio nella località grigionese, sarebbe stato posticipato all’inizio dell’estate a causa del diffondersi della variante Omicron del coronavirus. In merito alla sede, il fondatore del WEF Klaus Schwab aveva assicurato che si sarebbe svolto a Davos.