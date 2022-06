Il Pil frena, aumenta il rischio di stagflazione

Covid-19 e guerra in Ucraina. Sono i due fattori che frenano la crescita mondiale e aumentano i rischi di stagflazione, ovvero una situazione in cui, contemporaneamente, l’economia soffre di un’elevata inflazione e di una crescita bassa nel prodotto.

In aumento la povertà in Ucraina Il Pil dell'Ucraina è previsto contrarsi del 45% nel 2022, con un forte aumento della povertà nell'intero paese: coloro che vivono con meno di 5,50 dollari al giorno saliranno dal 2% al 20% della popolazione. Da parte sua la Russia vedrà il Pil scendere dell'8,9% nel 2022 e del 2,0% nel 2023.

“Bisogna evitare le peggiori conseguenze della guerra sull’economia”

La Banca Mondiale prevede inoltre una frenata per le economie emergenti e in via di sviluppo, la cui crescita è attesa al 3,4% quest’anno, ben al di sotto del 4,8% di media per il 2011-2019. “È necessaria un’azione a livello globale e nazionale forte per evitare le peggiori conseguenze della guerra in Ucraina sull’economia”, aggiunge l’istituto.