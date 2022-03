Il franco ha raggiunto la parità con l’euro

Il franco questa notte ha raggiunto la parità con l'euro, confermando la sua fama di bene rifugio nel contesto della guerra in Ucraina. La valuta elvetica era arrivata a tali livelli per l'ultima volta nel 2015, all'abbandono della soglia di cambio della Banca nazionale svizzera (Bns)

Attorno alle 02 si era arrivati a un cambio di 0,9973 per un euro, prima che il franco frenasse leggermente la sua corsa. Alle 06.15, si era attestato a 1,00060 EUR/CHF. Al momento si ignora se la Bns sia in qualche modo attiva sul mercato per frenare l'aumento di valore. Il franco troppo forte rischia di portare alla tanto temuta deflazione, hanno spiegato gli esperti della banca Valiant.