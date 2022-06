Il fondatore della BZ Bank vende quasi tutte le sue azioni

Il noto finanziere Martin Ebner vende la maggioranza della sua partecipazione in BZ Bank. La Banca cantonale Grigione (BCG) rileva il 70% dell’istituto, che finora apparteneva a Ebner e a sua moglie Rosmarie. Con tale acquisizione, la BCG intende rafforzare la propria posizione nel settore degli investimenti e sviluppare il suo kow-how. La banca non fornisce alcuna informazione sul prezzo della transazione, si legge in una nota odierna. L’operazione sarà finanziata con fondi propri e diventerà effettiva dal primo luglio previa approvazione delle autorità.