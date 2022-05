Il Covid mette in grosse difficoltà l’economia cinese

Covid, ma non solo

Gli investimenti in immobilizzazioni, tra i principali motori su cui Pechino conta per sostenere l’economia contro un export che ha perso slancio, sono aumentati del 6,8% annuo nei primi quattro mesi, rispetto all’aumento previsto del 7,0% e al 9,3% di gennaio-marzo. Passo più lento per il settore pubblico (9,1% contro il 14,1% di gennaio-marzo) e per quello privato (5,3% contro 8,4%) a causa del Covid e della debolezza del comparto immobiliare dopo la stretta voluta da Pechino su un settore che ha contribuito per un terzo circa alla composizione del Pil per oltre un ventennio.