Il Ceo di Credit Suisse fiducioso per il 2022

Dopo un 2021 difficile, segnato dai casi Greensill e Archegos, il CEO di Credit Suisse, Thomas Gottstein, si dice fiducioso per l’anno in corso e si aspetta che la banca chiuda il 2022 nelle cifre nere. “Siccome abbiamo ridotto il rischio, la nostra base di entrate si è ridotta”, afferma in un’intervista pubblicata oggi sul sito di Finanz und Wirtschaft. Ora si tratta di “fare i compiti” e tornare “in modo disciplinato” a un percorso di crescita a lungo termine, ha aggiunto, riferendosi al 2022 come a un “anno di transizione”. “Ci aspettiamo un utile nel 2022”, ha aggiunto, anche se incertezze come la Russia, la Cina, l’inflazione e il contesto dei tassi di interesse rimangono difficili da valutare. Di fronte al crollo in borsa delle azioni di Credit Suisse, Gottstein ritiene che la banca sia “sostanzialmente sottovalutata”, ma non crede in un’acquisizione da parte di un concorrente, sottolineando che rilevare una banca di importanza sistemica non è così facile.