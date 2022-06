I ministri OCSE si incontrano a Parigi

La delegazione svizzera all’incontro dei ministri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sarà guidata dalla segretaria di Stato per l’economia Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. Lo rende noto la Segreteria di Stato dell’economia, precisando che l’incontro si terrà a Parigi da domani fino a venerdì (9-10 giugno) e sarà dedicato al tema “The Future We Want: Better Policies for the Next Generation and a Sustainable Transition”. Saranno discusse le diverse strategie settoriali per il futuro della prossima generazione, inoltre i ministri si confronteranno sulla svolta sostenibile.