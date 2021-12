Forte aumento di fallimenti aziendali nel 2021

Il numero di fallimenti aziendali quest’anno in Svizzera è aumentato di un buon 6% a circa 5’200, ha comunicato oggi l’agenzia di informazioni economiche Creditreform. La cifra è inferiore alle previsioni, tuttavia la tendenza è al rialzo e c’è da temere che la situazione peggiori con la fine delle misure di sostegno da parte dello Stato messe in atto per attutire gli effetti della crisi del coronavirus. Anche se i periodi di rimborso dei prestiti garantiti dallo Stato sono molto generosi, devono essere effettuati: Alcune delle cosiddette aziende zombie (che sopravvivono solo grazie al credito) non ce la faranno, sottolinea la nota.