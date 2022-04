Fatturato record per Syngenta

Fatturato record nel 2021 per Syngenta, colosso agrochimico svizzero ma in mani cinesi: i ricavi hanno raggiunto 28,3 miliardi di dollari (26,1 miliardi di franchi), in progressione del 23% rispetto all’anno precedente. Anche la redditività si è rivelata da primato: il risultato operativo a livello Ebitda si è attestato a 4,6 miliardi di dollari, con un un incremento del 14%, ha indicato oggi il gruppo che comprende la svizzera Syngenta, l’israeliana Adama e le attività agricole della cinese SinoChem.

Cina particolarmente dinamica

Tutte le regioni hanno contribuito alla crescita degli affari, ma particolarmente dinamica si è mostrata la Cina, che ha visto aumentare del 27% i proventi. Le attività nello stato a partito unico generano oramai 7,4 miliardi di fatturato. Syngenta ha beneficiato non da ultimo degli alti prezzi dei prodotti agricoli come il grano o il mais, ha spiegato un portavoce all’agenzia Awp. Se i contadini possono guadagnare molto da un raccolto aumenta l’incentivo di usare prodotti specifici per proteggere le colture, spiega il fabbricante di articoli fitosanitari.

L’impatto del conflitto russo-ucraino

Ucraina e la Russia rappresentano entrambe meno del 2% delle vendite annuali di Syngenta, ha aggiunto il portavoce. La guerra sta rendendo impossibile l’agricoltura in molte zone, con conseguenze gravi. Circa 400 milioni di persone nel mondo dipendono dalla Russia e dall’Ucraina per il loro cibo: si tratta di paesi che svolgono un ruolo importante nella catena di approvvigionamento alimentare globale. Stando all’impresa è ancora troppo presto per sapere quanto del raccolto in Ucraina andrà perso. “Speriamo di poter salvare circa i due terzi del volume normale”. Syngenta continuerà ad aiutare i contadini fornendo sul posto sementi e pesticidi: la redditività non è in primo piano, sottolinea il gruppo. La società rimane anche in Russia: i sementi sono infatti considerati prodotti umanitari dall’Onu, mentre gli antiparassitari non sono sottoposti a sanzioni.

Il debutto alla borsa di Shangai

Intanto il progetto di quotare Syngenta alla borsa di Shanghai rimane tuttora valido. “Siamo fiduciosi di poter rispettare la nostra tabella di marcia originale”, ha fatto sapere l’addetto stampa. Il calendario prevedeva lo sbarco sui mercati dei capitali entro cinque anni dall’acquisizione di ChemChina.