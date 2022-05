Fairtrade: fatturato di quasi un miliardo in Svizzera

Gli svizzeri puntano sempre più su prodotti provenienti dal commercio equo e sostenibile: per la prima volta, il consumo pro capite annuo ha superato i 100 franchi e il fatturato totale si è avvicinato al miliardo di franchi. Lo comunica oggi l’organizzazione Fairtrade Max Havelaar. Più in dettaglio, le vendite di prodotti del commercio equo e solidale sono aumentate, su base annuale, del 7,5% a 925 milioni di franchi. Inoltre, nessun Paese spende più degli elvetici per questi prodotti: “Con una media di 107 franchi, i consumatori svizzeri sono campioni mondiali del commercio equo e solidale”, indica Kathrin Amacker, Presidente del Consiglio della Fondazione Fairtrade Max Havelaar, citata nella nota.

I prodotti di questo tipo garantiscono agli agricoltori e ai lavoratori di Africa, Asia e America Latina un reddito sicuro e migliori condizioni di lavoro. Tuttavia, la certificazione non è sempre sufficiente per affrontare pienamente le principali sfide, avvisa l’organizzazione, secondo cui ci sono ancora passi in avanti da fare per migliorare la trasparenza e rafforzare l’impatto del commercio equo e solidale.