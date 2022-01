Euro più importante del franco negli acquisti delle imprese

L’euro e il dollaro statunitense sono ancora le monete estere in assoluto di importanza maggiore per le aziende svizzere, sia negli acquisti sia nelle vendite. Anzi: l’euro “viene addirittura utilizzato più frequentemente negli acquisti rispetto al franco svizzero, e questo vale per tutti i settori”. Sono questi due degli elementi che emergono dal sesto sondaggio sulle divise condotto da Credit Suisse fra il 20 settembre e il 5 novembre scorsi su un campione di 1098 aziende. “L’euro è particolarmente importante nel settore industriale, dove l’85% delle aziende effettua acquisti in questa valuta. Nel settore dei servizi, invece, lo utilizza solo il 71% delle imprese”.