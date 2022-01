Esportazioni tornate a livelli record nel 2021

I settori Con +14,4 miliardi di franchi, i prodotti chimici e farmaceutici (+12,4%) hanno contribuito maggiormente alla crescita delle esportazioni. In particolare l’esportazione di prodotti immunologici sono aumentate di un quarto (+8,8 miliardi). Anche l’industria dell’orologeria ha cavalcato l’onda del successo: il fatturato è cresciuto di un terzo, ovvero 5,3 miliardi di franchi, per raggiungere un livello annuo record. La gioielleria, con un balzo del 37% a circa 2,81 miliardi, ha ritrovato il livello di prima della crisi, così come i metalli (+20% o +2,6 miliardi) e gli strumenti di precisione (+11,2% o +1,8 miliardi). Anche il ramo delle macchine e dell’elettronica, dopo due anni di flessione, ha ripreso vigore (+10% o +2,7 miliardi).

In quali paesi viene esportato

A livello regionale spiccano le esportazioni verso l’Europa (+18%) e il Nordamerica (+17%), mentre quelle verso l’Asia sono cresciute del 9% (con un record di +19% verso la Cina). Analizzando in dettaglio il vecchio continente emerge come la crescita cumulata dell’export verso i mercati vicini di Germania, Francia e Italia sia stata di 9,2 miliardi. Gli Stati Uniti (+7,4 miliardi) hanno spodestato la Germania, per la prima volta dal 1954, come mercato principale per i prodotti Made in Switzerland.