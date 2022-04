Esperti divisi su politica BNS, “troppo espansiva”

Forte aumento dell’inflazione

Il rilevamento è stato effettuato dal Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF) e dalla Neue Zürcher Zeitung (NZZ), che ricordano come il grande problema per gli istituti centrali al momento sia il forte aumento dell’inflazione, che in Europa e negli Stati Uniti ha raggiunto livelli record. Finora la Svizzera se l’è cavata relativamente bene, ma con un tasso d’inflazione del 2,4% è nel limite superiore della fascia di obiettivo della BNS. Ciò nonostante la banca non vede ancora la necessità di agire. Il 63% dei 110 specialisti interpellati nell’ambito del sondaggio (cioè quelli che hanno risposto, fra i 785 che sono stati inviati a farlo) è convinta che l’inflazione in Svizzera sia solo un fenomeno temporaneo. Una quota del 73% ritiene che il principale motore del rincaro sia la progressione dei costi dovuto all’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia; solo il 26% pensa che all’origine vi sia il balzo della domanda dopo la pandemia.