Credit Suisse e mafia bulgara, prescritti fatti precedenti al febbraio 2007

Nel processo nei confronti di Credit Suisse e di quattro altri imputati - accusati di legami con una rete criminale bulgara, attiva in particolare nel traffico di cocaina - i fatti verificatisi prima del 7 febbraio 2007 sono prescritti e non saranno pertanto esaminati dai giudici. Lo ha deciso il Tribunale penale federale (Tpf) di Bellinzona.

La prescrizione era stata invocata dalla difesa, che ieri ha ricordato come il riciclaggio di denaro cade in prescrizione dopo sette anni, quello aggravato dopo 15 anni. Oggi la Corte degli affari penali del Tpf ha anch’essa ricordato come il termine di prescrizione è di 15 anni per l’appartenenza o il sostegno a un’organizzazione criminale nonché per il riciclaggio aggravato. Quest’ultimo è valutato in base alla somma in questione e non al guadagno realizzato dagli imputati, hanno spiegato i giudici.

Nel caso in questione, sembra esserci un riciclaggio di denaro aggravato, afferma il Tpf. Questo aspetto sarà ulteriormente approfondito durante il processo. Per quanto riguarda l’organizzazione criminale, si tratta di reati ripetuti che vanno valutati nella loro globalità. I giudici hanno poi chiarito che, in base alla procedura penale, la prescrizione di ciascun fatto sarà esaminata al momento della sentenza. Il tribunale ha anche respinto le obiezioni del Credit Suisse, che miravano ad escludere dal procedimento un rapporto forense del Ministero pubblico della Confederazione (Mpc) e tre decisioni dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma).

Il caso

Credit Suisse e quattro coimputati - una ex collaboratrice della banca, due cittadini bulgari e un ex dipendente di Julius Bär - sono a processo da ieri davanti al Tpf a causa della loro presunta relazione con una rete mafiosa bulgara dedita all’importazione di cocaina dal Sud America e diretta da Evelin Banev. Si parla del riciclaggio di oltre 70 milioni di franchi fra il 2004 e il 2007.