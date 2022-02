Continua la ripresa dell’economia svizzera

Nel quarto trimestre il PIL svizzero è cresciuto dello 0,3%. Continua quindi la ripresa congiunturale, anche se ha perso di slancio, ha reso noto oggi la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). L’industria è cresciuta notevolmente, trainata in particolare dal comparto chimico-farmaceutico. Le misure di politica sanitaria hanno pesato molto meno sull’economia rispetto al recente passato e proprio per questo non si è registrato alcun vero crollo, si legge in un comunicato odierno. Solo nel settore alberghiero e della ristorazione si segnala un calo del 2,9%.