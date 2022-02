Cala la fiducia dei consumatori svizzeri

Gli svizzeri guardano con meno favore al futuro: la fiducia dei consumatori è tornata a scendere e l’aumento dei prezzi pesa sempre di più sulla propensione agli acquisti. In gennaio l’indicatore generale della fiducia calcolato sulla base di un sondaggio trimestrale condotto dalla Segreteria di Stato dell’economia (Seco) è sceso a -3,6 punti, a fronte del +3,5 di ottobre, già in calo rispetto al +7,6 di luglio 2021, il valore più elevato da oltre 10 anni. L’indicatore torna quindi ad avvicinarsi alla media a lungo termine, che è di -5 punti.

Meno ottimiste le famiglie

I nuclei familiari sono molto meno ottimisti sullo sviluppo economico dei prossimi dodici mesi. Gli interpellati si aspettano comunque che l’attuale ripresa economica prosegua il suo corso e anche la situazione del mercato del lavoro - nell’interpretazione della Seco - viene percepita come favorevole: l’indice parziale sulla sicurezza degli impieghi è migliorato in modo marcato e per la prima volta dall’inizio della pandemia rientra nella media a lungo termine.