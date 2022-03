Borsa svizzera apre in rialzo

Borse europee in lieve calo Le altre principali borse europee sono quasi tutte in lieve calo in avvio di seduta dopo la gran corsa di ieri: Francoforte segna un ribasso dello 0,8%, Parigi e Londra dello 0,6%. A Milano l'indice Ftse Mib segnava un calo dello 0,15%, mentre l'Ftse All share registra un rialzo dello 0,25%.

Mercati asiatici in positivo

I mercati asiatici hanno chiuso in positivo dopo il balzo avanti di ieri delle borse europee e di New York: il listino migliore dell'area è decisamente quello di Tokyo, che ha chiuso in aumento del 3,9%. Ieri Wall Street ha terminato la seduta in forte rialzo: il Dow Jones ha guadagnato il 2% a 33'285,29 punti, il Nasdaq il 3,59% a 13'255,55 punti mentre lo S&P 500 è avanzavato del 2,57% a 4277,86 punti.