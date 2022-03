Bce lascia tassi fermi, depositi a -0,50%

La Banca centrale europea lascia, come atteso, i tassi d’interesse fermi: il tasso principale resta a zero, il tasso sui depositi a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. Lo comunica la Bce dopo la riunione del Consiglio direttivo precisando che “qualunque ritocco dei tassi sarà graduale”.

“Momento spartiacque”

La crisi in Ucraina è un “momento spartiacque” per l’Europa e la Bce è pronta a fare “tutto il necessario” a sostegno dell’economia, incluso il sostegno della liquidità. Lo afferma l'istituto centrale nella nota emessa al termine della riunione. La Bce “concluderà gli acquisti netti tramite il programma App (Asset Purchase Programme) nel terzo trimestre” se i dati in arrivo confermeranno lo scenario d’inflazione. Gli acquisti col programma pandemico termineranno a marzo e che quelli con l’App ammonteranno a 40 miliardi ad aprile, 30 miliardi a maggio e 20 miliardi a giugno.