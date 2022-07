Banca Cantonale Grigione, ricavi in calo nel primo semestre

Nei primi sei mesi dell’anno la Banca Cantonale Grigione (BCG) ha visto diminuire i propri ricavi e la propria redditività, così come i patrimoni dei clienti. L’istituto ha però registrato un significativo afflusso di nuovi fondi e ha confermato le sue ambizioni per l’intero anno 2022.

Tassi d’interesse

Le operazioni su tassi d’interesse, i proventi dei titoli in funzione del volume e i proventi delle operazioni di negoziazione sono superiori ai valori dello stesso periodo dell’esercizio precedente. “Abbiamo una forte capacità d’innovazione all’interno dell’azienda. Si tratta di una base eccellente per investimenti mirati nel futuro”, afferma Daniel Fust, CEO della banca, citato nel comunicato. I prestiti alla clientela hanno continuato a crescere nel primo semestre (+2,5%). I patrimoni dei clienti sono invece scesi del 4,4% a 40,5 miliardi di franchi a causa dell’andamento negativo dei mercati. L’attività di investimento ha registrato un forte afflusso di nuovi introiti nel volume extra-bilancio pari a 1,2 miliardi (+4,8%). La direzione ha confermato gli obiettivi finanziari per l’intero anno. Si prevede un utile netto di circa 195 milioni di franchi e un utile per buono di partecipazione di circa 74 franchi.