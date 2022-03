Baloise, aumentano utile netto e dividendo

La compagnia assicurativa Baloise ha migliorato la redditività nel 2021, nonostante la pandemia della scorsa estate e il maltempo. Il consiglio di amministrazione propone un aumento del dividendo. Durante il periodo in esame, l'utile netto è migliorato del 35,5% a 588,4 milioni di franchi, mentre l'utile operativo (Ebit) è aumentato del 19,9% a 723 milioni, stando a un comunicato odierno.

I dati Il fatturato è salito del 7,4% a 9,59 miliardi di franchi, grazie alla crescita organica, ma anche all'acquisizione della società belga Athora. Il volume lordo dei premi è aumentato del 5,4% a 7,41 miliardi di franchi. Il risultato operativo Ebit del segmento non vita è migliorato dello 0,6% a 303,9 milioni e quello del segmento vita del 44,1% a 406,7 milioni. Le spese legate al maltempo dell'estate del 2021 hanno raggiunto un livello record, colpendo fortemente il settore non vita, sottolinea il comunicato. Il settore vita invece è stato sostenuto dal buon andamento del mercato dei capitali e dall'allentamento dei tassi. La combined ratio (cioè il rapporto fra costi e premi) si è attestata al 92,6% rispetto al 91,2% di un anno fa. Il patrimonio netto è aumentato del 4,5% a 7,30 miliardi di franchi. Il quoziente di solvibilità SST dovrebbe superare il 210% il primo gennaio 2022.

Utile netto migliore del previsto Alla prossima assemblea generale, il consiglio di amministrazione proporrà un dividendo di 7,00 franchi, rispetto ai 6,40 franchi del 2020. I risultati sono ampiamente in linea con le previsioni degli analisti interpellati dall'agenzia di stampa finanziaria AWP, con un utile netto chiaramente migliore del previsto.

Rebranding

Nel 2022, la Baloise intende continuare il programma di rebranding, che prevede l'adozione di una nuova identità visiva e l'unificazione dei marchi utilizzati in tutti i paesi sotto il nome Baloise. Entro il 2025, la compagnia di assicurazioni intende generare 2 miliardi di liquidità, con un aumento del 25% in quattro anni. In questo lasso di tempo mira anche ad acquisire 1,5 milioni di nuovi clienti.