Aumento inflazione anche in Svizzera

La guerra in Ucraina e il conseguente aumento dei prezzi dell’energia stanno spingendo al rialzo l’inflazione anche in Svizzera. Malgrado ciò, secondo gli analisti di Credit Suisse, al momento prevale la ripresa dalla pandemia.

Aspettativa d’inflazione ritoccata

Nel loro consueto “Monitor Svizzera”, gli esperti della banca hanno ritoccato oggi l’aspettativa d’inflazione portandola all’1,8%, rispetto al precedente 1,0%. La ragione principale è l'aumento dei prezzi del petrolio e del gas a causa del conflitto. Nel 2023, dovrebbe di nuovo situarsi attorno all'1,0%. Il posizionamento dell'inflazione oltre gli obiettivi della Banca nazionale svizzera (BNS) - dallo 0% al 2% - non dovrebbe però portare a una modifica immediata della politica monetaria, secondo quanto si legge in una nota. Secondo gli economisti di Credit Suisse, per il momento la BNS interverrà, se necessario, sul mercato dei cambi. Il primo aumento dei tassi d'interesse è atteso per metà 2023.