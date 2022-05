Ancora guai per Credit Suisse

Nuovi possibili problemi in arrivo per Credit Suisse: la banca è nel mirino in Francia della procura finanziaria nazionale (Parquet national financier, PNF), l’autorità che persegue i reati di natura economica e in particolare i delitti fiscali, afferma il bisettimanale Finanz und Wirtschaft.

Sospetti di evasione fiscale

Stando alla testata zurighese il PNF ha aperto un’inchiesta sull’istituto nel 2019 per far luce sui sospetti di evasione fiscale da parte dei contribuenti francesi. Jean-François Bohnert, che dirige il PNF, ha detto al periodico che “l’indagine è ancora in corso”, senza però rivelare perché la giustizia francese sia interessata alla banca.

Dossier che gestirà Diethelm

Il dossier dovrebbe essere gestito da Markus Diethelm, il nuovo responsabile legale di Credit Suisse. Il manager aveva ricoperto la stessa posizione presso UBS, società che è stata condannata a un pagamento di 1,8 miliardi di euro per aver aiutato facoltosi clienti a evadere il fisco, una sentenza della corte d’appello contro cui nel dicembre scorso la banca ha presentato ricorso.