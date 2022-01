Alpiq aumenta la liquidità

Il gruppo energetico Alpiq ha aumentato le riserve di liquidità per far fronte al forte aumento dei prezzi sui mercati dell’elettricità e del gas. Il denaro è destinato ad aumentare il margine di manovra del gruppo e a rafforzarlo.

Gli azionisti del secondo fornitore di elettricità in Svizzera per fatturato hanno messo a disposizione del gruppo una liquidità temporanea di 223 milioni di franchi, ha annunciato mercoledì sera Alpiq. Un ulteriore aumento a 300 milioni è in discussione. Alpiq ha anche concordato ulteriori linee di credito e di garanzia con le banche. Queste misure hanno migliorato significativamente il margine di manovra di Alpiq, ha dichiarato la società.

I disequilibri del mercato, in particolare il forte aumento del prezzo del gas e dell’elettricità, hanno creato difficoltà a tutti gli attori del settore, precisa un comunicato. I produttori d’elettricità come Alpiq devono depositare maggiori garanzie finanziarie presso le borse dell’energia per coprire la produzione d’elettricità delle centrali svizzere. Questo vale in particolare per i grandi produttori di elettricità che hanno preassicurato la loro produzione di elettricità come misura precauzionale.