Accantonamenti per controversie si avvicinano a 3 miliardi

UBS rimane cauta sulle controversie legali: il numero uno bancario elvetico a fine 2021 aveva 2,8 miliardi di dollari in accantonamenti. Alla fine di settembre dello scorso anno erano 2,1 miliardi, ma l’istituto ha deciso di aumentare tali riserve nel quarto trimestre per la causa in Francia. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia, UBS si considera esposta a un basso rischio. Dal rapporto annuale pubblicato oggi, emerge che nell’ultimo trimestre UBS ha messo da parte 986 milioni di dollari e 189 milioni sono già stati utilizzati per risolvere le controversie. La grande banca ha anche rilasciato 74 milioni di dollari di accantonamenti alla fine dell’anno. Oltre a ciò, sono da conteggiare anche le fluttuazioni di valuta. La causa francese è la più grande in corso e quella per la quale UBS ha fatto il più grande accantonamento: un totale di 1,1 miliardi di euro (lo stesso importo in franchi al tasso di cambio attuale) è stato accantonato per questo contenzioso. Lo scorso dicembre la corte d’appello di Parigi ha condannato UBS a pagare in totale 1,8 miliardi di euro per aver aiutato facoltosi clienti francesi ad evadere il fisco. In prima istanza, nel febbraio del 2019, il numero uno bancario elvetico era stato multato con la cifra record di 3,7 miliardi di euro e a versare un risarcimento di 800 milioni per un totale complessivo di 4,5 miliardi di euro.