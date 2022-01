L’intento di Mosca di sfidare Kiev, Washington e tutta l’alleanza atlantica appare ormai evidente così come la non riuscita degli sforzi diplomatici internazionali, che fino ad ora non hanno portato a nulla.

Come si è arrivati a questo?

Nel marzo 2021 l’invio delle truppe russe al confine ucraino ha dato via all’escalation, portando a un progressivo degrado delle relazioni con gli Stati Uniti. A questo si è aggiunto un ultimatum presentato a dicembre da Mosca, dove si chiedeva il ritiro della NATO dall’est Europa nonché l’impegno a non accettare future adesioni da parte dei Paesi dell’ex Unione Sovietica, Ucraina in primis.

La risposta di Europa e USA

“Niet” (no) è stata la risposta da parte dell’occidente; mentre la Russia minaccia di invadere l’Ucraina, Europa e Stati Uniti stanno infatti lavorando a un pacchetto di severe sanzioni in caso il Cremlino decidesse di attivarsi militarmente. “I russi al momento non hanno intenzioni di iniziare una de-escalation” ha comunicato il portavoce del Pentagono John Kirby. Nel frattempo la NATO schiera navi e jet per rafforzare le difese nell’Europa dell’est mentre Washington ha già messo 8'500 soldati in stato d’allerta.

Reazioni NATO e UE

“Siamo d’accordo che qualsiasi ulteriore aggressione della Russia avrà costi elevati” ha commentato il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, mentre la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha riaffermato il sostegno dell’Unione europea all’Ucraina con 1,2 miliardi di euro sotto forma di finanziamento d’emergenza.

Ripercussioni sull’economia

La situazione al confine ucraino sta creando problemi anche a livello economico, con borse in picchiata e un raggelo dell’economia mondiale. I leader occidentali tentano un dialogo per disinnescare uno dei momenti di maggiore tensione con la Russia.

La Russia invaderà l’Ucraina?

“È difficile fare previsione ma la Russia non si può permettere di condurre una guerra perché sta affrontando una congiuntura economica molto importante”, ha commentato il giornalista Luca Steinamann. Inoltre, “la Russia è impegnata su vari settori militari in Siria, in Libia, in Armenia e ora il nuovo teatro del Kazakistan”. La volontà di non andare verso una guerra è sottolineata anche nel presidente Biden che ha mostrato “posizioni equilibrate” nei confronti di Putin. “Vedo la volontà di provare a intavolare un dialogo”, sottolinea Steinmann.