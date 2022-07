Zanzare, quel ronzio fastidioso

Come combatterle

“In Svizzera ci sono 40 specie di zanzare. In ambito urbano c’è la zanzare tigre e quella “classcia”, marroncina, che puge la sera e ronza di notte”, afferma Flacio.“Combattendo la zanzare tigre si eliminano anche le altre.” Ma come si fa? “Bisogna lavorare sui ristagni d’acqua. Gli apparecchi sonori non funzionano, le candele alla citronella possono fare qualcosa, le trappole funzionano, ma limitatamente. L’intervento che più funziona è l’eliminazione delle ‘pozze d’acqua’, perché è in questi luoghi che la zanzare di sviluppa”, conclude l’esperta.