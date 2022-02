“Vi chiediamo aiuto, vogliamo essere liberi”

In centinaia a chiedere la fine delle ostilità russe in Ucraina. Il presidio per la pace organizzato questo pomeriggio alla stazione FFS di Bellinzona ha richiamato esponenti di numerosi partiti della sinistra ticinese, oltre che a sindacati e organizzazioni della società civile.

“La guerra accade vicino a noi”

Molta la preoccupazione fra i presenti a Bellinzona, i quali invitano a non cedere all’odio. “Siamo qui per contestare la guerra in Ucraina - spiega una giovane ticinese - A scuola ne parliamo molto e siamo tutti in ansia perché sta accadendo vicino a noi”.

“Ho amici russi che vogliono la pace come noi ucraini”

Al presidio erano presenti anche alcuni cittadini ucraini, come Kateryna, in Ticino quale collaboratrice della SUPSI: “Tutta la mia famiglia è a Kiev e la situazione è molto grave. Mia sorella ha due figli e sta cercando un posto più sicuro a ovest dell’Ucraina. I miei genitori devono invece restare a Kiev perché mia mamma è molto malata”. Kateryna ha anche parenti e amici russi: “Neanche loro vogliono la guerra e come me chiedono la pace”.

“Abbiamo bisogno di voi”

Una signora di Kiev che si trovava in Svizzera per rendere visita alla propria sorella ora è bloccata qui. “La mia città è stata bombardata dai russi e tutta la mia famiglia è lì mentre io sono lontana”. Un appello disperato: “Chiediamo aiuto a tutto il mondo, abbiamo bisogno di voi perché vogliamo essere liberi, nient’altro”.

“Adottare sanzioni anche cantonali”

Quest’oggi a Bellinzona si è anche insistito sul ruolo che la Svizzera potrebbe rivestire in questo frangente. Secondo Matteo Pronzini (MpS), intervistato da Ticinonews, la Confederazione “può adottare delle sanzioni sia a livello nazionale ma anche a livello cantonale. Molti interessi degli oligarchi russi passano dal Ticino”.